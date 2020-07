Vandalen gooien inboedel van chalet in vijver Kristien Bollen

22 juli 2020

18u05 0

In een chalet aan de Spechtstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde men maandag vast dat dieven ingebroken hadden. Verschillende zaken werden uit het gebouw gehaald en in een vijver gegooid. Blijkbaar werd er niets gestolen. De politie die de feiten vast stelde onderzoekt de zaak verder.