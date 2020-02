Uitstel is geen afstel: Zichems carnaval verzet naar 22 maart maar ook vandaag bouwen ze een feestje ondanks afgelaste stoet DDH

23 februari 2020

11u08 0 Scherpenheuvel-Zichem De Zichemse carnavalstoet die zondag werd afgelast door het verwachtte stormweer is verzet naar 22 maart. Dat beslisten “De Zichemse Carnavalsvrienden” die de stoet organiseren in een achterzaaltje van café “Pastoar Munte” waar de carnavalisten alsnog een serieus feestje bouwden. Eerder vandaag werd de stoet afgelast in overleg met burgemeester, brandweer, politie en gemeentelijke diensten.

Nu de stoet werd afgelast zijn de straten in Zichem ietwat leeg maar in het café troepen de leden van “De Zichemse Carnavalsvrienden” samen en wordt er toch lustig gedanst. “Wat had je nu gedacht? Dat we ergens in een hoekje zouden zitten? Toegegeven ik ben er best kapot van want een stoet in Zichem werd nog nooit geannuleerd en dan is het nog de 40ste editie”, vertelt voorzitter Peter Vanelven.

De carnavalsgroep vergaderde even in het achtergelegen lokaal van het café en besliste er om de stoet uit te stellen tot 22 maart. “Iedereen verwacht een stoet in Zichem en dus gaan we het opnieuw proberen op 22 maart. De reacties waren overigens ook overwegend positief. Iedereen begrijpt dat we deze beslissing moesten nemen. We zaten vanmorgen samen met de burgemeester en de politie en het leek ons raadzaam om de stoet te annuleren”, gaat Vanelven verder.

Ook Schepen van Cultuur Kris Peetermans die al even hard aan het vieren is in het café vindt het een wijze beslissing en is niet jaloers op andere steden waar de stoet wel doorgaat. “In Aalst gaat de stoet door maar ik denk dat iedereen moet kijken naar de lokale situatie. Natuurlijk hadden we graag groen licht kunnen geven maar het moet wel veilig blijven voor iedereen”, reageert hij.

Financiële tegenvaller

Het annuleren van de stoet is alvast een financiële tegenvaller voor “De Zichemse Carnavalsvrienden” want een stoet organiseren kost al gauw 15.000 euro. “Een deel van de kosten gaan we kunnen recupereren. Sabam die de rechten voor de muziek regelt kan ik annuleren en ook enkele andere onkosten zullen we niet hoeven te betalen maar anderen dan weer wel. Ik schat dat we voorlopig zo een 13.000 euro armer zijn maar daarvan is 10.000 euro besteed aan de snoep die de mensen uitgooien vanop de verschillende praalwagens. We moeten even kijken hoe we dit regelen want die snoep is intussen wel al verdeeld”, gaat de voorzitter verder die blij is met de manier waarop de verantwoordelijken de situatie aanpakten. “Deze morgen al hakten we de knoop door zodat we de verschillende carnavalsgroepen tijdig konden verwittigen en ze niet voor niets naar hier kwamen. Het verzetten van de stoet betekent wellicht dat sommige groepen er niet kunnen bij zijn op de nieuwe datum maar anderen misschien wel. We bekijken het de komende dagen”, legt Peter uit.

Mini storm-optocht houden zonder praalwagens

Ondanks de tegenslag zit de voorzitter er niet bij in zak en as en staat hij volledig achter de beslissing: “Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er hier een dode zou vallen omdat een praalwagen omwaait door de wind. Carnaval moet een feest blijven en wanneer geld of winst de overmacht krijgt, ben je volgens mij slecht bezig” .

Sowieso gaan de carnavalsvrienden er een plezante dag van maken en zijn ze van plan toch een soort mini tocht te houden door de gemeente. “Heel wat cafés hebben extra personeel aangeworven voor vandaag en dus gaan we toch een soort kroegentocht houden en bij elkeen langsgaan. Dat is dan een beetje onze eigen stormversie van de carnavalsoptocht”, lacht Peter vooraleer ook hij zich weer mengt in het feestgedruis in het café. Geef toe die van Zichem heten niet voor niets “de mannekes van plezier”.

Morgen en overmorgen gaan de geplande activiteiten gewoon door en woensdag sluiten ze het carnaval in Zichem af met “de dag van de lege portemonnee”. Voor een keertje is het einde maar voor even want op 22 maart stapt de stoet door de gemeente als de weergoden mee willen werken tenminste.