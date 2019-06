Uitgeverij Averbode organiseert voortaan ook vakantiekampen Geert Mertens

18 juni 2019

00u21 2

Deze zomervakantie organiseert Uitgeverij Averbode - bekend van Doremi, Zonnekind en Zonneland - voor de eerste keer in haar bestaan een educatief vakantiekamp. ‘Op reis naar Afrika’ nodigt kinderen van vijf tot en met acht jaar uit om op een speelse en educatieve manier kennis te maken met de Afrikaanse cultuur én met de Franse taal. De uitgeverij zorgt daarmee voor een primeur in het uitgeverslandschap.

“Het is de eerste keer dat we met de uitgeverij een vakantiekamp organiseren”, vertelt CEO Barbara Vangheluwe. “Daar zijn we heel blij mee, omdat we heel hard geloven dat iets bijleren overal moet kunnen, zolang het maar leuk en leerrijk is. Want als iets leuk is, dan doe je dat natuurlijk ook veel liever. Met onze verschillende uitgaven en educatieve content proberen we dat al jaren te combineren. Dat we dat voortaan ook doen in vakantiesfeer, is dan ook fantastisch.”

‘Op reis naar Afrika’ vindt plaats van maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019. Een gediplomeerde monitrice leidt de activiteiten in en rond de gebouwen van de uitgeverij. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 150 per kind (incl. soep, tussendoortjes, drankjes en verzekering). Inschrijven kan via www.uitgeverijaverbode.be/opreisnaarafrika