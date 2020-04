Uitgeverij Averbode biedt hulp nu preteaching in alle scholen maandag van start gaat DDH

17 april 2020

17u34 0 Scherpenheuvel-Zichem Nu de scholen nog zeker dicht blijven tot 3 mei starten de leerkrachten maandag met zogenaamd preteaching. Uitgeverij Averbode schakelt een kinderpsychologe in om alle leerlingen, leerkrachten én ouders te helpen bij het aanleren van de nieuwe leerstof en opende vrijdag een hulplijn.

Vanaf maandag krijgen de leerlingen nieuwe leerstof aangeboden volgens de preteachingmethode. Dat wil zeggen dat er online nieuwe leerstof wordt gedoceerd maar wanneer de scholen weer openen zullen de leerkrachten op die stof terugkomen. Uitgeverij Averbode wil anticiperen op deze periode en ontwikkelde een nieuwe methodiek om leerlingen, leraars en ouders te helpen om de leerstof over te brengen op de beste en meest menselijke manier. Ze opende ook een hulplijn waar ouders, leerlingen en leerkrachten terecht kunnen met al hun vragen. “Bij leerboeken zit een handleiding hoe de leerkrachten ermee aan de slag moeten maar die handleiding gaat ervan uit dat leerlingen en leraars samen in de klas zitten en net dat is nu anders. Daarom hebben we een nieuwe aanpak uitgewerkt. Preteaching is een nieuwe fase van het afstandsleren en onbekend terrein voor leerkrachten terwijl ouders, onvrijwillig en onvoorbereid, in de rol van hulpjuf worden geduwd. Dat kan bij de kinderen problemen creëren, zoals het gebrek aan aandacht, te weinig efficiëntie en sociale cohesie. Om dit te voorkomen namen we dit initiatief”, vertelt CEO Barbara Vangheluwe.

Bedoeling van het project is alle kinderen aan boord te houden en te vermijden dat sommige leerlingen achterop gaan hinken. Volgens Vangheluwe mag het menselijk aspect hierbij niet over het hoofd worden gezien: “Wij vinden het onze morele en maatschappelijke plicht om alle leerlingen mee te krijgen met de nieuwe leerstof. Onze missie is ook om leerplezier te creëren want dat verhoogt de interne motivatie. Leren gaat over mensen, niet alleen over digitale tools. Het is essentieel dat we leraars en ouders ontzorgen en daarom bundelen we de krachten met kinderpsychologe Katelijne Van Lommel. Met haar specifieke methode en onze hulplijn zijn we ervan overtuigd zowel leerlingen, als leerkrachten en ouders mee door deze moeilijke fase te loodsen”.

Katelijne Van Lommel heeft als psychologe 10 jaar ervaring in het samenwerken met het onderwijs en past haar aanpak al geruime tijd toe op kleine schaal. Ze is ervan overtuigd dat de methodieken die hun nut voor individuele leerlingen al hebben bewezen nu ook op grote schaal kunnen worden ingezet. Van Lommel ontwierp een om jongeren geboeid te houden wanneer ze nieuwe leerstof moeten verwerken. “De menselijke en emotionele component zijn heel belangrijk in kennisoverdracht. Daarom werk ik graag met verhalen en archetypes. Archetypen zijn beelden die meteen een bepaalde rol en bijhorend gedrag oproepen. Ze worden veel in verhalen gebruikt: denk aan de held of de leraar. Zo kan een leerkracht geschiedenis in de rol van ‘detective’ kruipen om op zoek te gaan naar informatie uit het verleden. Een leerkracht wiskunde die leerlingen door een moeilijk stuk leerstof wil loodsen, kan het archetype van de ‘magiër’ aannemen om zijn tips en tricks te delen. Verhalen en archetypen zorgen ervoor dat leerstof beklijft. Zo neem je alle leerlingen mee”, legt de psychologe uit. Zij zal zelf pedagogische vragen beantwoorden die via de hulplijn gesteld worden.

De hulplijn bel je op het nummer 013 780 319 op maandag (13-15u), dinsdag (10-12u) en vrijdag (10-12u). Voor leerkrachten is er een speciale webpagina voorzien waar ze informatiefiches kunnen downloaden met praktische info.