Uitbater van oudste café in Testelt maakt zich zorgen: “Wereldoorlog was minder erg dan corona” Dirk Desmet

14 april 2020

14u21 0 Scherpenheuvel-Zichem Maurice Theys (87) en Sylvina ‘Vin’ Willems (86) runnen een cafe dat al bestaat sinds 1877 en al het langste in een en dezelfde familie blijft. Maurice is al de vierde generatie maar ook hij leeft nu in lockdown. Hij moest zelfs even naar het ziekenhuis maar is intussen aan de beterhand. “Dit is erger dan de wereldoorlog”, zegt hij.

Al 61 jaar baat het koppel café ’t Snuitje-Stips uit in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) maar in deze coronatijden blijft ook hun café dicht en dat komt Maurice eigenlijk goed uit want hij sukkelt een beetje met zijn gezondheid. “Hadden we mogen open doen, had ik het niet gekund. Ik voelde mij een tweetal weken geleden echt slecht en ik dacht dat ik een vogel voor de kat was. Ik kon niet eten en had 38 graden koorts. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en heb daar in een tent gelegen en serieus koud gehad. Ik was niet besmet met het coronavirus maar had een infectie aan de urinewegen. Rond 22 uur was iedereen weg en lag ik er nog alleen. Uiteindelijk ging het beter en vroeg ik aan de dokter of ik naar huis kon en bij mijn vrouwke mocht gaan slapen. Dat mocht en gelukkig gaat het intussen wat beter, maar 100% voel ik mij nog altijd niet”, vertelt Maurice.

Erger dan de wereldoorlog

Het café bestaat al sinds 1877. De huidige uitbater beleefde er de Tweede Wereldoorlog maar deze coronatijden vindt hij veel erger. “De Tweede Wereldoorlog was niets vergeleken met deze corona-ellende. Nu leven we echt in angst. Wij zijn niet meer zo jong en dan weet je dat je meer risico loopt. Mijn schoonzus is recent gestorven. Zij was gevallen en geraakte besmet met het virus. Ook een andere vrouw stierf aan het virus. Zij werd onwel en een dag later was ze dood. Dat doet je toch nadenken. Ik heb wel geen schrik om te sterven maar ik heb wel angst van het virus”, zegt Maurice die er de moed wel inhoudt. “Wij houden ons wel bezig. Nu ik mij niet 100% voel, houd ik mij een beetje rustig maar mocht ik mij goed voelen ik was al lang patatten aan het planten in onze tuin”.

Klant gestorven

Maurice hoopt alvast op betere dagen maar hoopvol is hij niet. “Ik hoop dat het morgen voorbij is maar ik vrees dat het nog wel even zal duren. Ik mis vooral mijn klanten. Onlangs hoorde ik nog dat een klant gestorven is. Ze hebben hem dood in zijn bed gevonden. Hij kwam hier dagelijks twee à drie pintjes drinken, nooit meer. Zijn vrouw was eerder al gestorven en elke dag ging hij twee keer naar het kerkhof. Erg toch als je zo moet sterven. Wij blijven voorlopig alvast in ons kot en mijn zoon doet onze boodschappen”, besluit hij.