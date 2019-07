Twintig jobstudenten rollen deze zomer de mouwen op Tom Van de Weyer

08 juli 2019



Deze zomer gaan twintig jobstudenten aan de slag bij de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Tien onder hen wagen zich aan het onderhoud van de grachten. Wouter (20), Senne (19) en Matthias (21) rollen de mouwen op ter hoogte van de Rode in Testelt.

Sinds de wateroverlast van 1998 schakelt de gemeente studenten in om de grachten open te houden. Deze vakantiejob daalde stilaan in populariteit en daarom beperkte de gemeente het aantal vacatures tot tien, maar net als vorig jaar raakten de plaatsen vlot ingevuld.

“Tijdens de zomer staan de grachten droog, een ideale situatie om ze te ruimen”, zegt schepen van Openbare Werken Nico Bergmans (Open Vld). “We beperken mogelijke wateroverlast en de studenten ervaren bovendien hoe het is om een weinig aantrekkelijk werk te doen. Dit kan een positief effect hebben op hun latere studie en loopbaan.”

Drie jobstudenten verkozen het onthaal op de toeristische dienst. Twee studenten zijn actief in de kinderopvang, twee in de buitenschoolse kinderopvang en twee begeleiden de vakantiesportkampen. Eén student is zaalwachter in de sporthallen van Scherpenheuvel en Averbode.