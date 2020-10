Tweede gratis mondneusmasker voor elke inwoner vanaf 12 jaar oud DDH

12 oktober 2020

12u22 1 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem bezorgt haar inwoners een tweede gratis mondneusmakser. Die kunnen vanaf 3 november afgehaald worden aan het onthaal in het stadhuis.

Net als elders kreeg iedereen, ouder dan 12, al een masker in juni maar Scherpenheuvel-Zichem geeft nu een tweede exemplaar. “In het voorjaar kochten we 40.000 mondneusmaskers aan en na de eerste bedeling kunnen wij nu, van de toen aangelegde strategische voorraad, een tweede masker aan elke inwoner geven die 12 jaar is of ouder. De mondneusmaskers van de vorige bedeling zijn ondertussen hoogstwaarschijnlijk aan vervanging toe. We kiezen er nu voor om de maskers te laten afhalen in het stadhuis. Mondneusmaskers zijn al een tijd vlot verkrijgbaar in de winkels en er was ook een bedeling via de apotheken. Bovendien hebben inwoners die goed overweg kunnen met de naaimachine, zelf al voor maskers gezorgd, maar ook die voorraad blijft niet oneindig”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

De maskers moeten afgehaald worden door één persoon en mensen die ze zelf niet kunnen afhalen vragen het aan de mantelzorger, thuisverpleegkundige, verzorgende of andere zorgverlener. Wanneer je ze gaat afhalen moet je de elektronische identiteitskaart van de begunstigde(n) kunnen voorleggen.

Elke leeftijd een andere afhaaldatum

Net zoals de eerste keer wordt ook nu een prioriteitenlijst opgesteld van mensen die hun masker(s) eerst mogen ophalen en dit i.f.v. het geboortejaar van het gezinshoofd. Op 3 november mogen mensen geboren vanaf 1945 hun exemplaar gaan halen, op 4 november zijn diegenen geboren vanaf 1953 aan de beurt, 5 november vanaf 1960, 6 november vanaf 1965, 9 november wanneer je geboren bent vanaf 1970, 10 november vanaf 1975, 12 november vanaf 1980, 13 november zijn zij vanaf 1985 aan de beurt, 16 november vanaf 1990 en tenslotte op 17 november iedereen vanaf 12 jaar.