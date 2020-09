Twee jaar cel voor bejaardenverzorgster die stelen niet laten kan Kim Aerts

17 september 2020

14u03 0 Scherpenheuvel-Zichem Een vrouw, die aan de slag was als bejaardenverzorgster, is veroordeeld tot twee jaar cel voor diefstallen in een woonzorgcentrum in Scherpenheuvel-Zichem. De vrouw stal gedurende 2,5 jaar geld en juwelen van demente bewoners.

Stephanie L. was lid van het verzorgend personeel in het woonzorgcentrum in Scherpenheuvel-Zichem. Van februari 2017 tot juni 2019 ontvreemdde de vrouw daar stelselmatig geld en juwelen tijdens haar diensturen. Ze pleegde de diefstallen vooral op de afdelingen met dementen en bewoners met een psychische problematiek. Samen met haar echtgenoot verkocht ze de juwelen bij goudwisselkantoren en juweliers in Nederland. Ze deed dat in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg.

Op heterdaad

Op 27 juni vorig jaar werd L. op heterdaad betrapt in het woonzorgcentrum. Bij een huiszoeking werd een deel van de juwelen teruggevonden. Na haar ontslag solliciteerde de beklaagde bij Familiehulp. Als poetsvrouw kon ze aan de slag in Retie in de Antwerpse Kempen. Bij haar eerste klant begon ze meteen geld te stelen. De dochter had vastgesteld dat er al geruime tijd cash geld verdween was uit de portefeuille van haar moeder. Op 19 september vorig jaar had ze de briefjes geteld en gefotografeerd. De celstraf is voor de helft met uitstel onder probatievoorwaarden. De vrouw kreeg een verbod om nog als zorgkundige of poetshulp te werken en moet in begeleiding. Twee burgerlijke partijen kregen een schadevergoeding van 4.500 euro.

