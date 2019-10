Toneel Testelt brengt vervolg op ‘Boer zoekt vrouw’ Geert Mertens

23 oktober 2019

Sinds enkele weken loopt er op VTM het programma “Boer zoekt vrouw”. Vanaf 15 november kan je in Cultuurcentrum Den Egger in Scherpenheuvel het vervolg zien van wat er kan gebeuren na zulk een programma. Toneel Sint Pieter Testelt brengt ‘Boer zocht vrouw’. Een dolle komedie van Jeroen Maes in een regie van Johnny Larbi Khetouta.

“Boer Gabriël heeft net deelgenomen aan het TV-programma ‘Boer zoekt vrouw’ en hij heeft daar Barbara ontmoet, de vrouw van zijn leven…”, vertelt Johnny. “Barbara trekt bij hem in, maar ze wil ook haar hulpbehoevende moeder meebrengen. Omdat hij zwaar in de financiële problemen zit, geeft Gabriël toe. Dan duikt plots Leontien op, een andere kandidate van ‘Boer zoekt vrouw’. Gabriël heeft met haar ook wat pittige avontuurtjes beleefd achter de coulissen tijdens de opnames, dus moet hij van haar zien af te raken. En dan is er nog Mario, de niet altijd snuggere knecht, die er niet in slaagt om een zin in één keer uit te spreken, tenzij hij zingt.”

Acteurs zijn Tim Bens, Nancy Nuyts, Julie Brems, Lili Thiels en Guy Bergen. De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 november en vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Reservatie kan vanaf 4 november van 18 tot 20 uur op het nummer 0477 723 668 of op www.toneeltestelt.be. De toegangsprijs bedraagt 9 euro.