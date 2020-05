Toch nog niet likken aan een ijsje in de ‘lekdreef’ ddh

12 mei 2020

18u02 0 Scherpenheuvel-Zichem De ijskraampjes in de zogenaamde ‘lekdreef’ in Averbode staan er dan toch nog niet. De stad had hier toestemming voor gegeven maar blijkbaar lieten de ijsverkopers weten nog even te willen wachten om te kijken hoe ze alles veilig kunnen laten verlopen.

De ijsverkopers zijn vooral bang voor een grote toeloop en burgemeester Manu Claes snapt hun bezorgdheid. Tegelijk hoopt hij dat de ijskramers zullen opstarten in een iets minder drukke periode en geen weekend kiezen om een eerste keer open te gaan. “Ik heb ook oren naar hun bezorgdheden en wanneer ze extra maatregelen in gedachte hebben, wil ik daar zeker naar luisteren”, zegt Claes.

De stad zorgt in elk geval voor nadarhekken en voldoende politiecontrole. “De nadarhekken worden zodanig opgesteld dat er een in- en uitgang is en de publieksstroom gecontroleerd kan gebeuren. De politiecontroles - en die zullen er zijn, al zeker in het begin - gebeuren in overleg met Tessenderlo omdat de laan op de grens ligt. Er zijn dus zeker voldoende manschappen om dit te organiseren. Aan de ijsverkopers zelf vragen we iemand buiten te plaatsen om alles in goede banen te leiden wanneer het druk is”, besluit de burgemeester.

Nog even afwachten dus wanneer er weer aan ijs kan worden gelikt in de lekdreef.