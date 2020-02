Toch geen stoet op 22 maart in Zichem DDH

24 februari 2020

17u04 8 Scherpenheuvel-Zichem De ‘Zichemse Carnavalsvrienden’ juichten gisteren te vroeg wanneer ze een nieuwe stoet aankondigden op 22 maart. Een dag later blijkt dit toch niet haalbaar en is het zelfs niet meer zeker of er nog wel eentje komt dit jaar.

Nadat de carnavalstoet gisteren werd geannuleerd door het verwachtte stormweer vergaderden de carnavalisten in de namiddag en vonden ze een nieuwe datum om de stoet te laten doorgaan. Op 22 maart zou er opnieuw gefeest worden in de gemeente, maar dat blijkt nu te vroeg gejuicht. Die datum is namelijk niet haalbaar voor gemeente en politie. “Op 22 maart is er blijkbaar een grote wandeling en komen de wandelaars samen in ontmoetingscentrum ‘De Hemmekes’. Een stoet organiseren die dag betekent dat de wandelaars niet meer in de zaal kunnen samenkomen en dat willen we hen natuurlijk niet aandoen. Gisteren was dit niet aan de orde en leek niemand hiervan op de hoogte maar we hebben hier natuurlijk het volste begrip voor”, vertelt voorzitter van de carnavalsgroep Peter Vanelven.

Andere stoeten

De politiediensten gaan nu op zoek naar alternatieve data, waarop ze voldoende middelen en mankracht kunnen inzetten en de carnavalsgroep kan dan kiezen uit één van die dagen. Voorzitter Vanelven vreest een beetje dat er geen stoet meer komt dit jaar: “Het is niet evident, want we moeten ook rekening houden met de andere stoeten in de buurt. Een optocht organiseren tegelijk met een naburige gemeente is geen goed idee, want dan vind je amper groepen die vrij zijn om mee te doen in jouw stoet. Ik verlies nog niet alle hoop, maar de kans dat het lukt wordt met deze wel veel kleiner”.

Hoe dan ook is er morgenavond nog het traditionele optreden aan de kiosk en vieren ze woensdag de ‘dag van de lege portemonnee’.