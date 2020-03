Toch geen carnaval in Scherpenheuvel DDH

13 maart 2020

18u42 3 Scherpenheuvel-Zichem Het heeft lang geduurd maar de carnavalstoet in Scherpenheuvel gaat uiteindelijk dan toch niet door. De nieuwe richtlijnen van de overheid hebben ervoor gezorgd dat ook de stoet in de bedevaartstad niet kan doorgaan.

“Tot donderdagavond zag het er allemaal nog goed uit maar de nieuwe veiligheidsvoorschriften van de overheid zijn strenger en dus moest ook onze stoet geannuleerd worden. Jammer, want ze gaven goed weer voor zondag. Anderzijds heb ik er natuurlijk begrip voor”, reageert organisator Marc Coomans.

De carnavalisten vergaderen volgende week nog om te kijken of de stoet eventueel kan verschuiven naar een latere datum maar echt veel hoop hebben ze niet. “Scherpenheuvel is ook een bedevaartsoord en het is niet makkelijk om een datum te vinden die geschikt is. Ik vrees dat er dit jaar geen stoet meer komt”, besluit de organisator.

Eerder werden de stoeten in Diest en Aarschot al geannuleerd.