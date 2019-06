The Clement Peerens Explosition komt naar Lolands Tom Van de Weyer

14 juni 2019

The Clement Peerens Explosition komt naar het festival Lolands in Schoonderbuken. De Vlaamse rockband rond het alter ego van Hugo Matthysen speelt op zaterdag 14 september na Mother Mercury en Laura Tesoro. Het muzikale luik wordt zaterdag geopend door de Scherpenheuvelse band Mutox. DJ Dimitri Wouters sluit de nacht af. Voor vrijdag zijn nog geen namen bekend gemaakt, maar de organisatoren beloven een verrassing.

Lolands is een tweedaags festival dat geld inzamelt voor het ALS Laeversfonds. Naast de optredens vrijdag- en zaterdagavond is er een heel programma met sport en animatie voor het hele gezin. In zeven jaar tijd werd meer dan 200.000 euro ingezameld voor onderzoek naar de ziekte ALS. Info op www.lolands.be