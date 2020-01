Tegen 100 kilometer per uur over Mannenberg Kristien Bollen

26 januari 2020

Op de Mannenberg in Scherpenheuvel hield politie zaterdagavond een snelheidscontrole. Vijf bestuurders begingen een snelheidsovertreding. Eén bestuurder reed ruim 100 km per uur waar maximum 70 km per uur is toegelaten