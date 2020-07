Stripalbum rond ‘De Witte van Zichem’ is uitverkocht, begin volgend jaar komt het vervolg uit DDH

08u00 1 Scherpenheuvel-Zichem Tom Huybrechts, de tekenaar van de nieuwe strip rond ‘De Witte van Zichem’ die onlangs werd voorgesteld, is een blij man. De 300 exemplaren van de eerste druk zijn de deur uit. Of er een tweede druk komt is nog niet duidelijk maar een tweede album is wel zeker.

Nog geen maand geleden stelde Tom zijn stripalbum voor in het geboortehuis van Ernest Claes, de schrijver die De Witte creëerde en daarmee Zichem op de kaart zette. “Het is een hedendaagse versie geworden met dezelfde cartooneske trekken als die in de Urbanusstrips want daar ben ik fan van”, vertelde de tekenaar toen. Vandaag zijn alle exemplaren van de eerste druk de deur uit. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan want ik had nog een aantal dagen ingepland in augustus zodat mensen ook dan nog hun album konden afhalen in het geboortehuis en ik de strip voor hen kon signeren”.

Of er een tweede druk komt is nog niet zeker maar de tekenaar heeft wel ander goed nieuws. “Niemand weet hoe de coronamaatregelen gaan evolueren en de bezoekers aan het geboortehuis van de auteur waren wel grote afnemers. We weten ook niet wat de scholengroepen gaan beslissen want die waren van plan om een project op te starten waarbij ze de strip gingen aanbieden aan de kinderen. Of dat er nog komt is onduidelijk. Ik heb wel al nieuwe scenario’s klaar voor een tweede boek in de reeks en sinds vorige week ben ik aan het tekenen geslagen. Vermoedelijk komt het uit ergens eind januari, begin februari”.