Strengere maatregelen aan de basiliek van Scherpenheuvel maar een kaarsje branden kan DDH

16 april 2020

18u51 0 Scherpenheuvel-Zichem Aan de basiliek van Scherpenheuvel staan tegenwoordig dranghekken maar dat wil niet zeggen dat je niet meer binnen mag. Bedoeling is de social distancingregels beter te kunnen handhaven.

Sinds deze week staan er aan de basiliek van Scherpenheuvel dranghekkens om de toestroom van mensen beter in de hand te houden. Bedoeling is dat bezoekers rechts binnen gaan en links buiten komen. “Met deze zomerse dagen hebben we best veel bezoekers. Mensen komen dan wel alleen of met hun gezin aan maar aan de basiliek komen die samen. Om een en ander in goede banen te leiden zat ik samen met de pastoor en de politie en besloten we dranghekken te zetten zodat het publiek meer geleid wordt en de toezichthouders, zeg maar de mensen van het bedevaartsoord, meer controle hebben over de situatie”, zegt burgemeester Manu Claes