Storm richt vooral schade aan aan daken en bomen, vrouw lichtgewond doordat tak op auto valt Kristien Bollen

05 juni 2019

16u57 0 Scherpenheuvel-Zichem De storm die dinsdagavond door het Hageland trok, was zeer kort maar wel hevig. De zware regenval op zich bleef uit, maar er waren wel enkele hevige rukwinden. Op amper 10 minuten tijd werden tal val takken van bomen afgerukt, waaiden bomen om en gingen talrijke dakpannen en schalies vliegen. Brandweerlui hebben nog steeds de handen vol om de schade overal op te ruimen. Eén dame raakte gisterenavond gewond toen een tak op haar wagen viel.

Onder meer in de Sint-Laurentiusstraat en op de Hannuitsesteenweg in Goetsenhoven kwam een boom over de weg te liggen, wat voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde in het donker. Ook ging een stukje dak van een garage in de Sint-Laurentiusstraat vliegen. Tussen Ezemaal bij Landen en Vertrijk bij Boutersem kwam een boom op de spoorlijn terecht, waardoor en gisterenavond geen treinverkeer meer mogelijk was tussen Tienen en Landen. In Aarschot bleef het aantal oproepen beperkt, al werd er in de Rommelaar een elektriciteitskabel afgerukt door een omgewaaide boom. De nutsmaatschappij herstelde de schade. Ook in het Medekersveld in Tienen waaide een boom in de elektriciteitskabels en brandweerlui verzaagden de boom om verdere schade te vermijden. In Glabbeek kwamen verschillende bomen en takken op de rijbaan van onder meer de Tiensesteenweg terecht. Twee ploegen van de gemeente gingen meteen aan de slag op die te ruimen.

Op de Hoornblaas in Scherpenheuvel-Zichem raakte een dame lichtgewond. Door het stormweer brak een tak van boom af en kwam terecht op een passerende wagen. De bestuurster, een 25-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem, werd licht gekwetst en overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te ruimen en het voertuig werd getakeld.

In Diest kreeg brandweer een 60-tal oproepen, vooral voor beschadigde bomen en daken. In Tienen liepen er meer dan 100 oproepen binnen.

Blikseminslag

In de boerderij de Maere in de Walmersumstraat in Bunsbeekbij Glabbeek was er dan weer een blikseminslag; er brak gelukkig geen brand uit, maar er is wel elektriciteitsschade.

Verder waaide aan het terras van Polly’s Ranch in Zoutleeuw de afsluiting omver en hield een schoorsteen geen stand op de Sint-Truidensesteenweg in Tienen. Ook raakte in Tielt-Winge een deel van het dak van GC De Maere beschadigd.