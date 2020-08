Storm Francis blaast tuinhuisje uit elkaar Kristien Bollen

26 augustus 2020

De schade door storm Francis in ons land lijkt zich voorlopig te beperken tot enkele weggewaaide gevelstenen en omgewaaide bomen. Toch blijft het ook vandaag nog opletten: het KMI waarschuwt op de meeste plaatsen nog tot na de middag met ‘code geel’. In Scherpenheuvel moest onder meer een tuinhuisje eraan geloven. Ook het kinderzwembadje en wat speelgoed werden weggeblazen. Voorlopig blijft echt zware schade dus uit. Toch kunnen er in het binnenland nog rukwinden zijn tot 80 kilometer per uur. Het blijft dus nog even opletten geblazen.