Stoelendans bij Vlaams Belang in de gemeenteraad. DDH

30 januari 2020

In de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem ruilt Vlaams-Belang gemeenteraadslid Joris De Vriendt in voor Brigitte Gielen. Die laatste legt vanavond de eed af in de gemeenteraad. De Vriendt zetelde tien jaar voor de partij. Zijn engagement wordt, naar eigen zeggen, te moeilijk omdat hij “te veel professionele uitdagingen heeft in het buitenland”. Zijn opvolgster was eerder al actief in de raad van bestuur van AGB-Patrimonium. Vlaams parlementslid Suzy Wouters wordt dan weer de nieuwe fractievoorzitster.