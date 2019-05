Stationsgebouwen van Zichem staan te koop voor 225.000 euro Tom Van de Weyer

22 mei 2019

18u15 2 Scherpenheuvel-Zichem Het stationsgebouw van Zichem staat te koop. De NMBS doet het van de hand voor 225.000 euro. Het gaat om beide gebouwen, langs de spoorlijn en de Ernest Claesstraat. Ze dateren van 1864, maar worden al 26 jaar niet meer gebruikt.

In het gebouw langs de spoorlijn is enkel de centrale wachtzaal nog publiek toegankelijk. Maar als het verkocht wordt, waar moeten de reizigers dan wachten? “Daarvoor wordt nog een regeling getroffen. De halte wordt zeker niet opgeheven”, zegt Bart Crols van NMBS. “Passagiers kunnen in Zichem gewoon de trein blijven nemen naar Hasselt of Leuven. De NMBS gebruikt de gebouwen niet meer sinds 1993. De koper kan er bijvoorbeeld een bistro beginnen.”

Parking

Of de ruime parking beschikbaar blijft voor pendelaars, is nog onduidelijk.

Het gebouw aan de straatkant, waar vroeger het magazijn, bureel en de tramwachtzaal waren, werd jaren geleden gerenoveerd en staat al een tijd te koop. De gemeente Scherpenheuvel-Zichem laat weten dat ze geen kandidaat is.