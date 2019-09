Stad zet ‘Duurzame Helden’ in the picture Geert Mertens

17 september 2019

Aan de vooravond van de Week van de Duurzaamheid, die startte op dinsdag 17 september, Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem ondertekende de engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’ bij de start van de Week van de Duurzaamheid en zet haar ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Hiermee bevestigt de stad haar inzet voor een duurzame samenleving.

Op 25 september 2019 viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties. “Een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030", klinkt het. “Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.”

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert Scherpenheuvel-Zichem die verjaardag een hele week lang. Van 18 tot 25 september hangt de stad de SDG-vlag uit aan het stadhuis en zetten ze haar eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Deze helden zijn Scherpenheuvel-Zichemse burgers, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Onder meer de plaatselijke voedselbank, een lokale landbouwer en anderen zijn het gezicht van de campagne in de gemeente.

“Er werden verschillende kandidaten voorgedragen, met stuk voor stuk mooie projecten”, aldus schepen van Duurzaamheid Kris Peetermans (Open Vld. “We kozen ervoor om per SDG één kandidaat uit te roepen tot Lokale Held. We willen hun inzet extra in de kijker zetten naar het grote publiek. Zo kunnen onze inwoners hun voorbeelden volgen op weg naar een duurzamere stad Scherpenheuvel-Zichem.”