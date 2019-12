Stad voorziet 2 miljoen euro in meerjarenplan voor instanthouding Sint-Eustachiuskerk Kristien Bollen

20 december 2019

06u01 1 Scherpenheuvel-Zichem De barslechte staat van de Sint Eustachiuskerk in Zichem is niet nieuw. Het gaat om een immens grote kerk met dito erfgoedwaarde. Zo huisvest de kerk naast andere kunstvoorwerpen het oudste glasraam van België , het Kruisingingsraam van in 1398.

De kerk is, na een aantal dringende maatregelen in het verleden o.a. het stabiliseren van de toren ( 2007), en recenter ( 2018) het plaatsen van opvangbakken voor vallende stenen aan de toren, momenteel zowel binnen als aan de buitenzijde veilig voor het publiek, zo hebben specialisten verzekerd aan burgemeester Manu Claes. Maar zij voorspellen tegelijkertijd dat dit zeker niet zo zal blijven als niet wordt ingegrepen.

Eerste fase: consolideren en stabiliseren

Eerste zorg nu is de kerk en toren in stand te houden ( consolideren) en te stabiliseren zodat niet alleen dit beschermd erfgoed voor de toekomst kan bewaard worden maar ook de veiligheid kan verzekerd worden. De kerk ligt immers vlak naast een drukke gewestweg, er is ook de stedelijke basisschool en de bebouwing in de onmiddellijke omgeving. Ook bezoekers van de kerk moeten die uiteraard veilig kunnen betreden.

De kerk heeft een intrinsieke erfgoedwaarde en de openbare veiligheid moet absoluut gegarandeerd blijven. Voor de stad is dit een zware financiële dobber maar we hebben gezien de omstandigheden geen andere keuze dan de kerk te stabiliseren en te consolideren.

Die instandhoudings- en stabiliseringsoperatie, inclusief de evacuatie van het oudste glasraam van BelgIë en de andere kunststukken naar een gespecialiserd atelier om ze daar te restaureren, zal 4,9 miljoen euro kosten, waarvan 2,9 betaald door Vlaanderen en 2 euro door de stad. De budgetten zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de stad.

Het oudste glasraam van België zal niet alleen gerestaureerd worden maar ook klaar gemaakt worden om tentoongesteld te worden. De stad moet nog op zoek gaan naar een geschikte locatie hiervoor.

De werken van de eerste fase starten ten vroegste eind 2020 en zullen minstens 2 jaar duren. De kerk zal zowel binnen als buiten in de steigers komen te staan en dus niet langer bruikbaar zijn voor de eredienst of andere activiteiten. Dat zal zo blijven tot de kerk volledig gerestaureerd is.

De eigenlijke restauratie

Eens de eerste fase afgerond is, kan begonnen worden met het opstarten van een administratief dossier voor de eigenlijke restauratie. Dan zijn we allicht ergens in het jaar 2023 of 2024.

Volgens de eerste ramingen zou de totale kostprijs van deze restauratie (tweede en volgende fasen) minstens 10 miljoen euro bedragen. De bijdrage van de stad zal dus minstens 4 miljoen bedragen. Een inspanning die de stad niet alleen kan dragen.

Samen nadenken over de toekomst van de kerk

Nu al moet nagedacht worden over de toekomst van de kerk. “Gaan we bijvoorbeeld niet best naar een herbestemming als we financiële middelen afkomstig van derden partners willen aantrekken ?” vraagt de burgemeester zich af.

“En hoe kunnen we de financIële middelen voor een latere restauratie vanuit de stad en de ruime gemeenschap bij elkaar brengen? Het tentoonstellen van het ( gerestaureerde) Kruisigingsraam kan hiertoe een aanknopingspunt zijn”.

Het stadsbestuur zal over bestemming van de kerk en de financiering voor de restauratiewerken een gesprek met alle betrokkenen en de ruime gemeenschap op gang brengen.