Stad start met verpakking en bedeling mondmaskers Kristien Bollen

24 mei 2020

17u02 0 Scherpenheuvel-Zichem Mondmaskers spelen een belangrijke rol bij de versoepeling van de maatregelen van de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus. Alle inwoners ouder dan 12 jaar ontvangen van de stad een mondmasker in de bus. De stad bestelde liefst 40.000 stuks. “Die ontvangen we allemaal maandag” zegt burgemeester Manu Claes. “Een 20.000 zullen we nu bedelen, de overige zijn een reserve voor een eventuele tweede golf.”

Mondmasker stad

De stad bestelde voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2008 of vroeger) een herbruikbaar textielen mondmasker. “Hiermee volgen we de richtlijnen van de federale overheid. ). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten volgens de maatregelen geen mondmasker dragen. Tegen het einde van mei , begin juni moet iedereen zijn of haar mondmasker van de stad ontvangen hebben.”

Mondmasker en filters federale overheid

Bovendien voorziet ook de federale overheid voor elke inwoner ouder dan 12 jaar een mondmasker en 2 filters. Over de leveringsdatum en bedeling van de mondmaskers van de federale overheid heeft de stad Scherpenheuvel nog geen concrete informatie ontvangen. Wel zouden de filters van de federale overheid tegen eind mei, begin juni in de brievenbus steken bij elke inwoner van Scherpenheuvel-Zichem die ouder is dan 12 jaar.

Bedeling

“We hebben een eerste bedeling gepland van 28 tot 31 mei in Zichem, Keiberg, Averbode en Okselaar. De tweede bedeling gaat door van 4 tot 7 juni in Scherpenheuvel, Kaggevinne, Schoonderbuken, Testelt en Messelbroek. We kunnen onmogelijk iedereen tegelijkertijd een mondmasker bezorgen. Gelieve geduld uit te oefenen en ons niet meteen op te bellen met vragen over de leverdatum” reageert de burgemeester.

Wil jij je steentje bijdragen?

De stad doet beroep op vrijwilligers voor het inpakken en de verdeling van de mondmaskers. Dat schijnt aardig te lukken, al is men nog op zoek naar vrijwilligers om de pakketjes voor de tweede bedeling te bezorgen. Wie wil helpen kan dat laten weten aan de gemeente via dit online-formulier.