Stad neemt maatregelen ter ondersteuning van handelaars en schrapt onder meer een aantal belastingen Kristien Bollen

17 maart 2020

16u25 0 Scherpenheuvel-Zichem Handelaars en ondernemers worden zwaar getroffen door de maatregelen genomen in verband met de coronacrisis. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen een aantal principiële beslissingen genomen ter ondersteuning van de handelaars en ondernemers van Scherpenheuvel-Zichem. Zo worden er een aantal belastingen afgeschaft.

“Deze beslissing moet nog definitief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, maar ik ga er van uit dat alle politieke partijen in Scherpenheuvel-Zichem deze beslissing zullen steunen. Op die manier willen we allemaal onze ondernemers en handelaars een duwtje in de rug geven in deze moeilijke tijden”, zegt burgemeester Manu Claes.

Deze maatregelen werden genomen:

• De belasting op het plaatsen van terrassen op openbaar domein wordt voor het jaar 2020 niet opgelegd.

• De belasting voor het gebruik van de seizoenskraampjes aan de Basiliek wordt voor het jaar 2020 niet aangerekend.

• De belasting voor een standplaats op de markt wordt niet geheven voor de markten in de periode van 12.03.2020 tot en met 30.04.2020.

• Het standgeld voor de kermisattracties van de afgelaste carnavalkermis in Scherpenheuvel wordt niet aangerekend.

• De belasting op de eetstandjes ter gelegenheid van carnaval Zichem en Scherpenheuvel wordt niet geheven.

“Ook de federale en Vlaamse overheid steunen de ondernemers met verschillende maatregelen. Inwoners kunnen hun steentje bijdragen door zoveel mogelijk lokaal te winkelen voor hun noodzakelijk boodschappen of gebruik te maken van het lever- of afhaalaanbod bij lokale HoReCa-zaken”, aldus schepen Kris Peetermans.

Verenigingen

Ook de verenigingen die hun evenementen hebben moeten afgelasten, worden niet vergeten. Daarom rekent de stad van 12.03.2020 tot en met 30.04.2020 geen annuleringsvergoedingen aan voor de gebruikers van de stedelijke zalen en lokalen. Het stadsbestuur voorziet ook extra ondersteuning voor initiatieven van lokale organisaties of verenigingen naar het brede publiek toe tijdens de zomerperiode.