Snelheidsduivel op slechts vijf minuten tweemaal geflitst op zelfde locatie Kristien Bollen

29 juni 2020

18u11 0

In de loop van zaterdagavond- en nacht hield politie Demerdal DSZ op verschillende locaties controle op de snelheid. In totaal werd de snelheid van 881 voertuigen gemeten, 56 bestuurders krijgen een proces-verbaal toegestuurd . Op de Diestsestraat te Scherpenheuvel-Zichem slaagde éénzelfde bestuurder erin om op 5 minuten tijd zich in beide richtingen te laten flitsen aan respectievelijk 158 en 159 kilometer per uur , en dit in de zone 70. Hij mag zich aan een pittige rekening verwachten en een intrekking van zijn rijbewijs .