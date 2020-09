Sluikstortcamera’s klissen brokkenpiloot die de vlucht neemt Kristien Bollen

21 september 2020

Een 70-jarige dame uit St-Katelijne-Waver parkeerde haar wagen afgelopen weekend op de parking aan het kerkhof in Scherpenheuvel-Zichem. Wanneer ze twee uur later terug kwam stelde ze vast dat haar wagen een grote deuk vertoonde aan de bestuurderszijde. Er werd geen bericht achter gelaten. Niemand had de feiten gezien. Ter plaatse had de politie Demerdal-DSZ echter een camera hangen om toezicht te houden op het sluikstorten aan de glasbollen. Op de beelden was duidelijk te zien hoe een man in een bestelwagentje stapte dat voor de auto van de dame stond, met een zwaai achteruit reed en daarbij in de flank van deze wagen reed. De auto zwaaide onder de impact duidelijk heen en weer. De bestuurder reed terug naar voor, stapte uit, keek eens in alle kanten om zich heen, inspecteerde zijn eigen wagen en reed dan zonder zich verder te bekommeren weg. De beelden toonden echter duidelijk zijn nummerplaat en enige tijd later stond de politie dan ook voor zijn deur. De man gaf echter niet thuis. Zijn wagen werd wel op een parking in de buurt aangetroffen en vertoonde schade die overeen kwam met het ongeval. Later ging de man zich zelf aanbieden op de politiepost.