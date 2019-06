Skaters zijn vandalisme op spooksite beu: “Geef ons een nieuw skatepark op een openbare plaats” Tom Van de Weyer

16u48 0 Scherpenheuvel-Zichem Skater Yannick Vanbrabant (18) en zijn vrienden pleiten voor een vernieuwd skatepark om hun sport veilig te beoefenen. Te vaak worden ze op de verlaten site geconfronteerd met zwerfvuil en hangjongeren. “We moeten steeds zelf de rotzooi opkuisen.”

Yannick en zijn vriendenkring komen twee keer per week naar het skatepark achter het leegstaande zwembad De Beumkes. In de vakanties zijn ze elke dag aan het skaten en bmx’en. “Maar als we hier aankomen liggen er vaak glasscherven en brokstukken van ontplofte bommetjes. De plastic vuilnisbak is nu ook in brand gestoken.”

“Zaterdag verscheen op Snapchat een filmpje van een ontploffing op de piste. Ik herkende de stem van één van de daders. Ze wonen in de buurt”, zegt Yannick. “We hebben die jongens erop aangesproken, maar ze verschuilen zich steeds achter elkaar. Het zijn nog kinderen, 12 tot 15 jaar oud. Ze komen hier meestal na zonsondergang en hangen wat rond. Ze dagen elkaar uit om de vensters stuk te gooien van het lege zwembad. De rommel die ze achterlaten moeten wij iedere keer zelf opruimen voor we veilig kunnen skaten. Dit wangedrag zijn we stilaan beu.”

Het zwembad De Beumkes sloot precies drie jaar geleden. Omwonenden klagen al langer over het vandalisme en het zwerfvuil rond het gebouw. De stuk geslagen vensters zijn inmiddels afgeschermd met houten panelen.

Na het filmpje van de ontploffing klinkt nadrukkelijk de vraag naar een degelijke speelruimte voor de jeugd waar toezicht is. “Wij als skaters zouden graag nieuwe toestellen zien. Onze droom? Dat ze het oude zwembad ombouwen tot een indoor skatepiste”, zeggen de jongens.

“Het park verdient een opwaardering, want skaten is een volwaardige sport geworden. In de grote vakantie komen er tientallen jongeren”, zegt Bart Waegemans van skateshop Level 8. “Het wordt tijd om het terrein te verhuizen naar een meer openbare plaats. In Aarschot is de piste op de Demervallei naast jeugdcentrum De Klinker. In Glabbeek wordt een kuip gebouwd voor skaters. Ook Diest heeft plannen. Scherpenheuvel zou zijn skatepark kunnen verplaatsen tot vlakbij CC Den Egger, waar meer sociale controle is. In andere deelgemeenten is vast ook plaats.”

“We hebben verschillende vragen gekregen om het skatepark te vernieuwen of uit te breiden”, zegt schepen van Sport Kris Peetermans (Open vld). “Een verhuis tot vlakbij Den Egger is een mogelijkheid, maar dat moet stedenbouwkundig bekeken worden. Andere plaatsen in de gemeente liggen wat moeilijker. Naast de dorpskerk in Testelt en bij het voetvalveld in Schoonderbuken zijn er wel kansen. De dienst Jeugd begint weldra met een bevraging onder skaters over wat zij precies willen. Ook tijdens de animatiedag Beleef! op 25 augustus kunnen jongeren hun visie geven. Wat de toekomst betreft van het zwembad, eind deze maand starten we verkennende gesprekken met een kandidaat voor een publiek-private samenwerking.”

Yannick maakt volgend filmpje over het skateterrein: