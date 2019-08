Skaters leven zich uit tijdens Urban Hill Geert Mertens

25 augustus 2019

16u21 0

Aan de Eggersberg vond zondag de eerste editie van het skate-evenement Urban Hill plaats. Met dit initiatief wilde de jeugddienst van de stad het skateterrein in een positief daglicht stellen. De voorbije maanden waren er immers meerdere gevallen van vandalisme aan het voormalige zwembad De Beumkes. Heel wat jonge - en ook minder jonge - skaters daagden op.

“De voorbije maanden werd het skateterrein geteisterd door sluikstorten en vandalisme”, zegt schepen van Jeugd Inne Pauwels (CD&V). “Met dit evenement stellen we de lokale skaters in een positief daglicht. Het terrein heeft veel mogelijkheden.” Voor de echte durvers was er ook een deathride geïnstalleerd op het nabijgelegen terrein.

Het aanpalende zwembad staat nog altijd leeg. In 2016 moest het verplicht sluiten omdat het voor het stadsbestuur te kostelijk werd om te onderhouden. Zondag werd er alvast gepeild naar de meningen en ideeën van de skaters en buurtbewoners. Eerder werd al het idee gelanceerd om er een indoor-skatepiste te voorzien. Wordt vervolgd...