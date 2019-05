Sinkensencomité schenkt 1.500 euro aan centrum voor kinderzorg De Schommel Tom Van de Weyer

30 mei 2019

18u55 3

De Sinksenfeesten in Averbode brengen steeds wat geld in het laatje en dat wordt steeds geschonken aan een goed doel in de gemeente. Het Sinksencomité reikt een cheque uit van 1.500 euro aan De Schommel, het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Averbode.

De feesten van dit jaar gaan door van vrijdag 7 tot en met maandag 10 juni met het vertrouwde programma. Vrijdag is er de seniorendag en de sinksenkwis in de tent op het Sint-Jansplein. Zaterdag komen de fietsers, lopers, petanquers en kaartspelers aan hun trekken.

Het hoofdgerecht wordt zondag geserveerd, met de wielerwedstrijd Morgan Blue Classic, over 153 kilometer. In afwachting van de aankomst is er de kidsride met versierde fietsjes, van 14 tot 15 uur. Het criterium met bv’s en oud-renners gaat dit jaar niet door. Om 20 uur treedt The Sad Hill Outfit op in de tent. De toegang is gratis.

Maandag ten slotte is er weer de grote rommelmarkt van 9 tot 18 uur. De parkings van de Colruyt en De Vijvers zijn open.