Septembereditie Lolands gaat toch niet door, maar geboekte artiesten pronken volgend jaar opnieuw op affiche DDH

16 juli 2020

17u16 0 Scherpenheuvel-Zichem Lolands, hét muziekfestival van Scherpenheuvel, gaat dit jaar niet door. De organisatoren hoopten nog even op een ‘corona-editie’ in september, maar door de coronamaatregelen stellen ze het festival toch volledig uit naar volgend jaar. “Alle artiesten die we geboekt hadden zijn alvast akkoord om volgend jaar op te treden. Tickets voor dit jaar worden terugbetaald”, vertelt hoofdorganisator Tim Vankerckhoven.

Hoofdorganisator Tim Vankerckhoven is er het hart van in, maar hij kon niet anders dan de geplande corona-editie in september ook af te gelasten: “Er zijn gewoon te veel onzekerheden. Het is ook niet duidelijk wat er in september zal mogen. En wat als het virus de kop weer de kop opsteekt en er nog minder mag? Het was echt niet haalbaar. Maar het is met spijt in het hart dat we de stekker eruit trekken voor dit jaar. Ook voor de 400 helpers is dit nieuws hard om te verduren maar het is niet anders. We hebben intussen een hechte band en iedereen kijkt er telkens naar uit. We hebben er alles voor gedaan maar dit jaar zal het niet lukken.”

Volgend jaar met dezelfde artiesten

Op de affiche stonden grote namen als Daan en De Kreuners, en die gaan gelukkig niet helemaal ‘verloren’. De artiesten zijn zelfs bereid om geen onkosten aan te rekenen en zullen volgend jaar opnieuw staan te pronken op de affiche. “Dat is een super fijn gebaar van hen en dat appreciëren we heel erg. Eigenlijk was het programma zo goed als klaar en iedereen is bereid om volgend jaar te komen optreden. Wie die andere namen precies zijn, laten we nog even in het midden (lacht). We zullen ze druppelsgewijs lossen. Vrijdagavond stonden er een drietal optredens gepland, op zaterdag acht en dat zal volgend jaar niet anders zijn”, gaat Tim verder. Mensen die voor dit jaar al een ticket hadden, krijgen dit sowieso terugbetaald. “We wilden de tickets liever niet overhevelen naar volgend jaar en beginnen liever met een propere lei. Dat is voor de mensen leuker en wij besparen ons zo veel administratieve rompslomp.”

Lolands zou dit jaar aan zijn negende editie toe zijn en zamelt geld in het voor ‘ALS Laeversfonds’ aan de KU Leuven dat onderzoek doet naar de ziekte ALS. “Wij begonnen het festival toen een goede vriend aan ALS bezweek. Het gaat elk jaar door op de weide achter het huis waar hij woonde, langs de Oude Tiense Baan. Het meest jammere aan de hele zaak is dat we dit jaar dus geen donatie kunnen doen. Dat wringt nog het meest. De voorbije acht jaar gaven we in totaal 293.000 euro aan het onderzoeksteam. Hopelijk hebben we volgend jaar een mega opbrengst en kunnen we het verschil een beetje goed maken.”

Volgend jaar gaat het festival door op 17 en 18 september. Tickets kosten 10 euro voor zaterdag en 15 euro voor vrijdag. Updates vind je op de site.