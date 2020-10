Schoonderbuken griezelt coronaproof met Bent Van Looy DDH

08 oktober 2020

12u57 0 Scherpenheuvel-Zichem Kwb Schoonderbuken laat de buurt coronaproof griezelen, nu de eerder geplande Halloweentocht op 31 oktober niet kan doorgaan. Langs een wandelparcours, dat je met je eigen bubbel kan afleggen van 31 oktober tot 15 november, luister je naar griezelverhalen die worden voorgelezen door niemand minder dan Bent Van Looy.

“Speciaal voor deze gelegenheid zijn er twee verhalen geschreven, eentje voor +10-jarigen en eentje voor de kleineren. Omdat we niet in één grote groep kunnen gaan griezelen bedachten we dit alternatief. Op die manier kan iedereen in zijn eigen bubbel van vier deelnemen zonder risico. Om zoveel mogelijk mensen ervan te laten genieten blijft het parcours ook twee weken toegankelijk zodat het aantal deelnemers gespreid kan worden”, zegt bestuurslid Jo Staels.

Op de wandeltocht, die 4 kilometer lang is, vind je op verschillende plaatsen een griezelbord met daarop een QR code. “Wanneer je die scant met je smartphone vertelt de frontman van Das Pop, op een geanimeerde manier, een eng verhaal. Je kiest zelf welke versie je wil horen.”

Deelnemen aan de tocht is gratis en op 31 oktober en 29 november organiseert de KWB ook nog twee online bingo events. Meer informatie hierover vind je op hun Facebookpagina.