Scherpenheuvel-Zichem zet duurzame helden in de kijker Kristien Bollen

25 september 2020

16u56 0 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem zet tijdens de Week van de Duurzame Gemeente – een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) – haar duurzame helden in de kijker. Dit zijn eigen inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen die zich de afgelopen maanden ‘duurzaam’ hebben ingezet tijdens deze coronacrisis. De stad stelt deze helden voor in een filmpje.

Vandaag viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert Scherpenheuvel-Zichem die verjaardag een hele week lang en zet haar eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Deze helden zijn Scherpenheuvel-Zichemse burgers, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving.

“Dit jaar wil de stad de coronahelden in de kijker zetten: groepen of personen die zich in deze moeilijke periode extra hebben ingezet. Als stad zijn we fier op zoveel verbondenheid en inzet van onze ‘coronahelden’!” zegt schepen van duurzaamheid Kris Peetersmans. “Vandaag sturen we een filmpje de wereld in, om deze helden in de kijker te zetten. Maar ook vele anderen droegen de laatste maanden hun steentje bij. Een welgemeende dankuwel voor hen allemaal is zeker op zijn plaats.”, stelt burgemeester Manu Claes. Het filmpje kan je hier terugvinden.

“Het bestuur koos ervoor om, gezien de omstandigheden, dit jaar geen receptie te organiseren. Elke held ontving een streekpakket, dat persoonlijk en coronaveilig aan huis werd bezorgd. Alle scholen, rusthuizen en verzorgingsinstellingen op ons grondgebied en onze vrijwilligers en medewerkers ontvangen ook een kaartje om hen te bedanken voor hun inspanningen” zegt de burgemeester.

Lokale helden

De eigen medewerkers

“Elke medewerker heeft bijgedragen aan een veilige en optimale dienstverlening in deze coronaperiode. Natacha Tielens is als noodplanambtenaar het centrale aanspreekpunt en het gezicht van de crisisbeheersing. Annemie Wijns ruilde haar gewone taken als verzorgende tijdelijk in en stond in voor de cohortzorg bij besmette patiënten. Zij staan symbool voor ál onze medewerkers die zich in het veld extra inzetten en vaak bijkomende taken op zich namen om de verspreiding van het virus in te perken. We bedanken dus niet enkel deze twee medewerkers, maar ons ganse team!”

Onze zorgverleners

“Wij danken onze zorgverleners voor hun onophoudelijke inzet voor het algemeen welzijn van ons allen.Dr. Ruben Cools is het aanspreekpunt voor onze gemeente binnen de eerstelijnszone en coördineerde daar mee de medische aanpak van de coronacrisis. Hij staat symbool voor al onze zorgverleners: zorgkundigen, verpleegkundigen, dokters, onderhoudspersoneel,… Zij speelden en spelen nog steeds een cruciale rol in deze crisis.”

De politie

“De politie waakt steeds over onze veiligheid en tijdens deze crisis ook over onze gezondheid. We bedanken dan ook het ganse team van politiezone Demerdal-DSZ. Paul Janssens, overste van wijkpost Scherpenheuvel-Zichem maakt deel uit van de lokale crisiscel en tracht samen met zijn team de coronamaatregelen te handhaven.”

De leerkrachten

“Alle leerkrachten zetten zich in voor een veilige schoolomgeving en het welzijn van onze kinderen. Voor de zomer schakelden zij snel om naar afstandsonderwijs, zodat de kinderen van thuis uit konden blijven leren. Sinds 1 september zitten de kinderen weer op de schoolbanken, de leerkrachten waken er over dat alles in optimale veiligheid verloopt. Ook voor hen is een welgemeende dank-je-wel op zijn plaats!”

De begeleiders van jeugd- en sportkampen

“De hoofdmonitoren en animatoren van de vakantiewerking en sportkampen en verschillende jeugd- en sportverenigingen zorgden ervoor dat de kinderen uit onze stad toch een fijne zomervakantie konden beleven. Eén van de hoofdmonitoren van de vakantiewerking, Sarah-Lynn Milis, wordt het gezicht van deze groep geëngageerde mensen.”

Onze vrijwilligers

“Doorheen deze crisisperiode kunnen we rekenen op geëngageerde vrijwilligers, die ons elk op hun manier ondersteunden: Agnes Van den Nouwelant maakte, samen met haar twee zussen Renilda en Anita, eigenhandig meer dan 400 mondmaskers en vertegenwoordigt zo een groep van 11 gemotiveerde naaisters van mondmaskers. Onze medewerkers werden ondersteund door 33 vrijwilligers voor het verpakken van 21.000 mondmaskers en 94 vrijwilligers voor het verdelen ervan. Fabiënne Daniels was één van die vrijwilligers waar we op mochten rekenen. We konden ook steeds rekenen op vaste vrijwilligers voor de toegangscontrole en toezicht op de wekelijkse markt. Stefaan Jannes is één van hen. 64 vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen om hun dorpsgenoten te helpen. Zo deed Els Jacobs boodschappen voor anderen en stond Adeline Cuypers klaar voor een deugddoend telefoontje voor wie het nodig had.”

Onze gulle donors

“Restaurants De Ram en Faubourg en Wasserij Sint Jan schonken textiel om mondmaskers te maken. Enkele verenigingen en organisaties zorgden voor didactisch materiaal of extra communicatiemiddelen voor jeugd en senioren. De foorkramers schonken 10 tablets aan de rusthuizen. Rotary Hageland startte een initiatief om laptops aan te kopen voor de scholen, die zij op hun beurt konden uitlenen zodat kansarme kinderen in contact konden blijven met de school. Zij kregen de financiering van 77 laptops rond, dankzij de bijdragen van de Rotary leden zelf, het stadsbestuur, de ouderraden, de scholen, giften van lokale handelaars en ondernemers en van inwoners van Scherpenheuvel-Zichem.”