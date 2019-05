Scherpenheuvel-Zichem stapt mee in BE-Alert, buren van Tielt-Winge vinden het te duur Tom Van de Weyer

22 mei 2019

17u39 26 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem sluit zich aan bij Be-Alert. Het alarmsysteem van de federale overheid waarschuwt burgers wanneer er een noodsituatie is. Buurgemeente Tielt-Winge daarentegen sluit Be-Alert niet in de armen, wegens te duur.

“In gevallen van nood verwittigen wij onze bevolking via sociale media en de gemeentelijke website”, zegt Scherpenheuvels burgemeester Manu Claes (CD&V). “We willen onze communicatie nog versterken. Daarom gebruiken we voortaan ook BE-Alert. We hopen dat zo veel mogelijk inwoners zich inschrijven. Zo kunnen we in crisissituaties snel en efficiënt communiceren.”

Tielt-Winge stapt niet mee in BE-Alert, ondanks een voorstel van oppositieraadslid Tom Werner (N-VA). “BE-Alert heeft zijn nut bewezen, onlangs nog bij de bommeldingen in Aarschot en Diest”, zegt Werner. “Het wordt niet enkel ingeschakeld bij terreur, maar ook bij noodweer, ongevallen en stroompannes. 280 gemeenten zijn al aangesloten. Laten wij dat ook doen.”

Vlag dekt lading niet

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) had geen interesse. “De vlag dekt de lading niet. Slechts één op vijftien burgers blijkt maar ingeschreven te zijn. BE-Alert is bovendien niet gratis. De gemeente betaalt 121 euro activeringskosten en een jaarabonnement van 1.321 euro. Daarenboven moeten we aanpassingen doen aan software en hardware en acht personen opleiden. Wij tekenen niet in op een initiatief van de hogere overheid dat we zelf moeten financieren.”

Oppositiepartij Samen was evenmin te vinden voor het voorstel. “Tegenwoordig verspreidt een nieuwtje zich sneller via de sociale media”, zegt raadslid Rudi Meeus. “Er worden al zo veel veiligheidsmaatregelen genomen in de publieke ruimte. Laten we de bevolking niet opzadelen met nog meer angstgevoelens.”

Werner betreurt de afwijzing. “Omgerekend zou het systeem maar 10 cent per inwoner kosten. Dat is het wel waard. Het is de taak van de overheid om de burgers te beschermen. Onze partij blijft BE-Alert promoten bij de bevolking.”

In onze regio zijn Kortenaken, Geetbets en Bekkevoort ook nog niet aangesloten. “Wij hebben zopas besloten om Be-Alert in te schakelen. Het is een belangrijke service voor de bevolking” zegt Bekkevoorts burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). “In onze landelijke gemeente is voorlopig te weinig draagvlak”, zegt Stefaan Devos (CD&V), burgemeester van Kortenaken. “Bij rondvraag blijkt dat er nog te weinig burgers geïnteresseerd zijn.” Geetbets houdt aansluiting in beraad. “We bespreken dit met de andere gemeentes in de politiezone Hageland. We kunnen eventueel samen opstarten”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).