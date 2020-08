Scherpenheuvel-Zichem overschrijdt alarmpeil, 26 inwoners op 100.000 testen positief. DDH

13 augustus 2020

20u37 0 Scherpenheuvel-Zichem In Scherpenheuvel-Zichem is het alarmpeil bereikt inzake het aantal coronabesmettingen. Sinds donderdagochtend zijn er 26 gevallen bekend en dat zijn er 6 teveel. Burgemeester Manu Claes (CD&V) organiseert vrijdagochtend een extra crisiscel om de situatie te evalueren en eventueel extra maatregelen te nemen.

Volgens de burgemeester is het aantal besmettingen geen reden tot paniek maar moeten ze wel waakzaam zijn. “De voorbij weken bleef de stad gespaard van een uitbraak van het virus. We hadden lang geen besmettingen, dan eentje en nu dus zes nieuwe waardoor we op 7 eindigen. Als je dit vertaalt naar 100.000 mensen zitten we aan 26 besmettingen en dus hebben we er teveel. Het goede nieuws is dat het gaat om 2 haarden, eentje in Averbode en de andere in Scherpenheuvel. De ouders geraakten besmet en staken de rest aan. Panikeren doen we niet”. Dat neemt niet weg dat de burgervader een extra vergadering belegt van de crisiscel om te kijken of er extra maatregelen nodig zijn.