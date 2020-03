Scherpenheuvel-Zichem opent telefonisch contactcenter DDH

13 maart 2020

16u35 0 Scherpenheuvel-Zichem Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem opent vanaf vrijdag 13 maart een telefonisch contactcenter waar je terecht kan voor al je “coronavragen”.

Daar kan je terecht voor al je praktische vragen over de maatregelen die de federale overheid en de burgemeester namen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Via het nummer 013/35.24.52 kom je bij meerdere medewerkers terecht waar je al je praktische vragen kan stellen over de maatregelen die de federale overheid en de burgemeester namen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Het contactcenter is bereikbaar op weekdagen van 9 tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u. Op maandag kan u er ook tussen 17 en 20 u. terecht.

De erediensten in de basiliek worden conform de richtlijnen van de hogere overheid geannuleerd. Alleen begrafenissen mogen doorgaan en dan alleen maar in private kring.

Meer over Scherpenheuvel-Zichem