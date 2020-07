Scherpenheuvel-Zichem investeert in nieuwe parkings DDH

30 juli 2020

15u43 0 Scherpenheuvel-Zichem Ondanks de coronaperikelen werken ze in Scherpenheuvel-Zichem verder en zetten ze in op het vernieuwen van parkings, maar er wordt ook een nieuwe aangelegd aan de Basiliek in Scherpenheuvel.

De parking aan de scoutslokalen, in de Boonstraat in Averbode, werd vernieuwd en is goed voor een twintigtal plaatsen. “Die kan ook dienen voor mensen die in de naburige vrije basisschool De Vlindertuin moeten zijn. De parking werd vernieuwd door onze eigen stadsarbeiders nadat die, de voorbije twee jaar, werd gebruikt voor de bouw van nieuwe scoutslokalen voor het plaatsen van bouwmateriaal en dergelijke”, legt burgemeester Manu Claes (CD&V) uit.

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de aanleg van een nieuwe parking achter de Basiliek in Scherpenheuvel aan Spordel. “De werken vorderen zoals gepland. De bestaande parking wordt heraangelegd, maar er komen ook extra plaatsen aan de overkant van de toegangsweg naar de huidige parking.”

Op de gerenoveerde parking zullen 130 wagens een plekje vinden, de nieuwe parking is goed voor 50 extra plaatsen. Het project kost net geen 800.000 euro, ruim 500.000 euro wordt gedragen door Vlaamse subsidies, de rest wordt betaald door de stad en de kerkfabriek.