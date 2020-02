Scherpenheuvel-Zichem eert haar sporters DDH

05 februari 2020

15u26 1 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem eert op 7 februari zijn sporters. Heel wat inwoners triomfeerden in 2019 in verschillende sporten, zowel op provinciaal als Vlaams, Belgisch, Europees en zelfs wereldniveau. Robyn Gommers schopte het bij de vijftienjarigen tot wereldkampioen BMX. In totaal haalden 24 individuele atleten en 6 ploegen een titel binnen.

Zij worden allemaal gevierd op 7 februari vanaf 19 uur in het gemeenschapscentrum Den Egger, Nihoulstraat 74 in Scherpenheuvel-Zichem. Michel Wuyts leidt de feestelijkheden en er is ook een optreden voorzien van “Twirling Wolfsdonk” die een combinatie brengen van ritmische gymnastiek, turnen, ballet en majorette. Het gezelschap komt uit Aarschot maar de leden uit Scherpenheuvel-Zichem worden die avond ook gevierd. Tenslotte staat er een zogenaamde “speed stack challenge “op het programma. Dat is een populaire sport in Amerika waarbij je zo snel mogelijk bepaalde constructies moet maken met bekers en ze opnieuw afbreken.