Scherpenheuvel-Zichem bestelt

40.000 mondmaskers DDH

27 april 2020

Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem verdeelt gratis mondmaskers aan alle zorgverleners, maar de stad zal binnenkort ook aan alle inwoners een gratis masker bezorgen.

Voor de zorgverleners voorziet de stad 50 stuks per persoon en de huisartsen kregen al 100 mondmaskers bedeeld. “We gaan ook een gratis mondmasker voorzien voor alle inwoners, aangezien mondmaskers een belangrijke rol spelen bij de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen”, zegt burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes.

Voor de aankoop stapt Scherpenheuvel-Zichem, samen met andere gemeenten uit Vlaams-Brabant, in een groepsaankoop die door de Intercommunale Interleuven wordt georganiseerd. “Het gaat om herbruikbare, kwaliteitsvolle en volstrekt veilige stoffen mondmaskers. Wij hebben er 40.000 besteld en hopen die zo snel mogelijk te kunnen verdelen. Elke inwoner krijgt er één en we voorzien er ook voor ons eigen personeel. De rest houden we bij als strategische voorraad voor de bevolking”, gaat Claes verder.

Nog even geduld

De bestelde maskers zullen wellicht niet (allemaal) voorradig zijn tegen 4 mei, de datum waarop iedereen er eentje moet dragen als hij of zij gaat werken en het openbaar vervoer neemt. “We kunnen in eerste instantie dan ook niet aan iedereen tegelijkertijd een mondmasker bezorgen. We hebben een beperkte voorraad zelfgemaakte mondmaskers en inwoners die vanaf 4 mei gaan werken en het openbaar vervoer moeten nemen, kunnen er eentje van die voorraad bekomen. Bij het afhalen van zo’n masker moeten ze hun abonnement van het openbaar vervoer kunnen voorleggen en hun werkgever bekend maken”, besluit de burgemeester, die iedereen oproept om zelf maskers te maken.

Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je een goedgekeurd sjabloon. Mensen die een zelfgemaakt masker willen, bellen naar het nummer 013/61.21.75 of sturen een mail naar ingrid.vanaerschot@ocmwscherpenheuvel-zichem.be.