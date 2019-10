Scherpenheuvel schrapt particulier vuurwerk Vanessa Dekeyzer

10 oktober 2019

18u40 2 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem levert geen toelatingen meer af om particulier feestvuurwerk af te steken. “Enkel vuurwerk dat bestemd is voor het brede publiek en tegelijk geluidsarm is, wordt nog toegelaten”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

Tot nu toe was het in Scherpenheuvel-Zichem verboden om vuurwerk te laten ontploffen tenzij men hiervoor toelating had van de burgemeester. Deze toelating, met een aantal voorwaarden, werd op eenvoudig verzoek afgeleverd. “De wetgeving rond deze materie is intussen aangepast en wij volgen die”, zegt burgemeester Claes.

Het publieke vuurwerk tijdens de kermis in Scherpenheuvel, dat door de stad jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met de kermisexploitanten, blijft plaatsvinden maar dan in een geluidsarme versie. “Dat werd trouwens vorig jaar al afgesproken met de kermisuitbaters”, aldus de burgemeester. “Hetzelfde geldt voor het vuurwerk dat naar aanleiding van Halloween wordt georganiseerd door het Maagdentorencomité op zaterdag 26 oktober.”