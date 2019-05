Scherpenheuvel overweegt een ‘citycoach’ in te zetten tegen leegloop van handelskern Tom Van de Weyer

31 mei 2019

16u27 0 Scherpenheuvel-Zichem De Standaard Boekhandel heeft haar filiaal in Scherpenheuvel vrijdag gesloten. Op het Isabellaplein staan nu vijf handelszaken leeg. Ondanks oprukkende leegstand rond de basiliek lijkt de gemeente nog niet klaar voor een eigen middenstandsraad. Er wordt wel voorzichtig gedacht aan een ‘citycoach’, een halfslachtige centrummanager.

De gerant van de Standaard Boekhandel stopt ermee wegens te weinig publiek. Er stonden geen kandidaat overnemers te popelen. Op het Isabellaplein zijn nu de helft van de handelspanden ongebruikt. De heringerichte handelsruimten in de vroegere restaurants Christusoog en De Ster wachten al meer dan een jaar op hun eerste uitbater.

Ook de kop van de Basilieklaan is deels opgedroogd. Heerlijk Hageland en Gastrobar Goesting sloten vorig jaar. De Koffieklets en Bar Cesar zijn wél succesvolle initiatieven. “Er zouden meer van dergelijke zaken moeten komen die het hele jaar door een lokaal publiek trekken”, zeggen Scherpenheuvelaars. “En waarom geen bijzondere zaak waar jong volk speciaal voor naar hier komt, zoals een sushirestaurant?”

De basiliekstad draagt een oubollig imago. “Scherpenheuvel rekent nog steeds op de bedevaarders, maar dat publiek wordt stilaan vervangen door fietsers en dagjestoeristen. En die laten we ons tegenwoordig afsnoepen door de abdij van Averbode”, zegt Alex Smets, die 40 jaar uitbater was van restaurant De Ster. “Diest en Aarschot hebben een centrummanager”, klinkt het bij de handelaars. “Scherpenheuvel kan ook zo iemand gebruiken, die helpt zoeken naar een goede mix tussen horeca en andere zaken.”

Een centrummanager, of tenminste een Scherpenheuvelse interpretatie ervan, zit in de meerjarenplanning, meldt schepen van Middenstand Kris Peetermans (Open Vld). “We stellen momenteel een profiel op. Het nieuwe hoofd van de dienst Toerisme zal een deel van zijn of haar werk besteden aan het vermarkten van onze gemeente. We bekijken of onze communicatieambtenaar ook wat van haar tijd kan vrijmaken.”

Geen stadskern

Deze ‘citycoach’ zal ook de commerciële assen in Averbode en Zichem behartigen. Op een echte centrummanager kan Scherpenheuvel zich niet beroepen, want het heeft geen stadskern zoals Diest, vindt Peetermans.

“Om de leegstand te bestrijden willen we gerust aanmoedigingen geven, zoals een starterspremie, maar die rijden het gat tussen vraag en aanbod niet helemaal dicht. Boetiek Margriet bijvoorbeeld staat al vijf jaar leeg, maar de eigenaar vraagt minstens 4.000 euro huur.”

“Trendy zaken aantrekken is goed en wel, al moeten we vooral blijven inzetten op het toerisme”, meent Peetermans. “Enkele horecazaken zoals De Ram hebben al inspanningen gedaan door te vernieuwen.”

Misschien wordt het tijd voor een middenstandsraad, waarin de koppen bij mekaar worden gestoken. Maar blijkbaar vegen veel handelaars liever nog voor eigen deur. “We hebben enkele aanzetten gegeven, maar door gebrek aan tijd en interesse werd nog steeds geen raad opgericht”, zegt Peetermans.