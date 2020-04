Rotary-oproep levert 77 laptops op voor kansarme kinderen in de scholen DDH

14 april 2020

15u07 0 Scherpenheuvel-Zichem Rotary TW Hageland schenkt 77 laptops aan de scholen in Scherpenheuvel-Zichem. Op die manier wil de serviceclub helpen en ervoor zorgen dat scholen die kunnen uitlenen aan kansarme kinderen zodat die ook het afstandsonderwijs kunnen volgen. Ze doen dat met de hulp van de stad, de scholen, ouderraden en de vele giften van particulieren en ondernemers.

“Onderwijs is voor kansarme gezinnen niet altijd de hoofdprioriteit, zeker niet in coronatijden. Zij liggen vaak al wakker van het verminderde of weggevallen inkomen of van de voedselbank die haar activiteit niet ten volle kan uitoefenen. Sommige kwetsbare leerlingen hebben ook meer zorg, opvolging en betrokkenheid nodig. Meestal spreken leerkrachten ze aan op de speelplaats of krijgen ze hulp van andere ouders, maar ook dat kan nu niet meer in deze coronatijd”, aldus Pieter Boudry van Rotary TW Hageland.

Precies om hieraan te verhelpen lanceerde de serviceclub vorige week een oproep op sociale media en die werd massaal gedeeld. Veel mensen wilden helpen zodat er nu 77 laptops kunnen worden aangekocht voor de scholen die aangaven hier nood aan te hebben. “De nood is groot als je ziet dat alle scholen in Scherpenheuvel-Zichem samen aangaven 77 computers nodig te hebben. Het stadsbestuur werkt ten volle mee aan dit project van Rotary TW Hageland en doet een inbreng van 30 laptops. Samen zullen we ook instaan voor de bestelling en de bedeling van de laptops”, legt schepen van onderwijs Tony Vancauwenbergh uit.

Grote respons

De leden van Rotary TW Hageland kregen op één week tijd de financiering van de 77 laptops rond, dankzij de bijdragen van de Rotaryleden zelf maar ook dank zij het stadsbestuur, de ouderraden, de scholen, giften van gulle schenkers, lokale handelaars en ondernemers en bijdragen door inwoners van Scherpenheuvel-Zichem.

“Zonder de hulp van al deze partners was deze actie niet gelukt. Wij danken dan ook iedereen die heeft bijgedragen tot dit succes. Met deze actie is een grote stap gezet in het dichten van de digitale kloof in Scherpenheuvel-Zichem”, gaat Boudry van de serviceclub verder.

Ook burgemeester Manu Claes stond meteen achter het project en is blij dat kinderen uit kansarme gezinnen hierdoor mee zullen zijn na de paasvakantie wanneer nieuwe leerstof wordt aangeboden. “Digitaal onderwijs is de oplossing, maar niet alle gezinnen hebben de middelen om digitaal contact te onderhouden met de scholen voor het maken van taken, om persoonlijke begeleiding te krijgen of voor het volgen van de online lessen. Vooral kinderen die uit kansarme gezinnen komen, hebben thuis geen computer of zijn niet aangesloten op het internet. Ik ben heel blij dat we met zijn allen hen op deze manier kunnen helpen”.