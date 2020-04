Ronde tegen Corona: ook in Testelt Geert Mertens

05 april 2020

23u27 0

Ook in de Stationsstraat in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) werden er voortuinen versierd in het kader van de Ronde tegen Corona. Een fotograaf kiekte deze foto’s. De kinderen hadden ook een boodschap voor familieleden met stoepkrijt neergepend: ‘We missen jullie!’