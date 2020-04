Rijbewijs ingetrokken na positieve speekseltest Kristien Bollen

08 april 2020

12u17 1 Scherpenheuvel-Zichem Het rijbewijs van een 37-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem is ingetrokken voor 15 dagen

In de Tuinwijk ging de politie woensdagnacht rond 1.15 uur over tot de controle van een personenwagen met daarin de vrouw en een 31-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem. De vrouw legde een positieve speekseltest af. Naast de vaststelling van een nodeloze verplaatsing vonden de agenten in het voertuig een grote hoeveelheid drugs. Beide personen werden gearresteerd met het oog op een verder onderzoek.