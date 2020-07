Restanten van waterburcht gevonden in grasvlakte rond de bekende Zichemse Maagdentoren Dirk Desmet

17 juli 2020

15u42 0 Scherpenheuvel-Zichem Straf nieuws uit Zichem want daar zou, onder de grasvlakte aan de Maagdentoren, een waterburcht uit de 13e eeuw verborgen liggen, of toch de restanten ervan. Een archeologisch onderzoek dat eind 2016 uitgevoerd werd, levert nu deze bijzondere vondsten op. Burgemeester Manu Claes is alvast enthousiast, en neemt het gegeven op in de erfgoedwandeling.

In de middeleeuwen lag Zichem aan de grens van het hertogdom Brabant en het graafschap Loon. Om deze scheidingslijn te beschermen, werd een grenstoren gebouwd op de oever van de Demer, de Maagdentoren. Aan de voet van de toren zijn de muren meer dan vier meter dik, het monument werd gerestaureerd in 2015. De Vlaamse Landmaatschappij wil er nu, samen met de stad, een onthaalzone inrichten en daarom werd er eind 2016 archeologisch onderzoek verricht, dat nu dus tot opmerkelijke resultaten leidt.

“We vonden in de ondergrond inderdaad restanten van de omwalling rond een waterburcht die daar ooit heeft gestaan. Het nieuwe onderzoek geeft ook antwoorden op enkele vragen die we ons al lang stellen. Was de toren onderdeel van de burcht, hing die eraan vast?”, vertelt archeoloog Korneel Gheysen. “We weten nu dat de Maagdentoren een afzonderlijke entiteit was, maar daar bestond lange tijd twijfel over. Tussen de toren en de burcht was er een overstromingsgebied. Er waren ook twee grachten, eentje zie je nog en de andere hebben we kunnen detecteren met ons onderzoek, net als muren en een vestingsstructuur. De vestingsmuren zie je ook nog een beetje zitten. Tussen de grachten stonden gebouwen, torens en dus ook die vestingsmuur.”

Infrastructuur reconstrueren

De restanten werden gevonden, maar het is niet de bedoeling om die helemaal bloot te leggen. “Er is nog een stuk gebouw dat we ook hebben opgemerkt tijdens het onderzoek en daar zie je nog een heel klein beetje van met het blote oog, weliswaar zeer weinig. We willen met een zogenaamd takkenril de vroegere infrastructuur boven de grond zichtbaar maken met takken, zodat je een goed idee krijgt waar de burcht precies stond.” Ook de overstromingsvlakte wordt lichtjes uitgegraven.

De Maagdentoren stond dan wel los van de rest, hij maakte wel deel uit van de burcht. “De toren werd gebouwd aan het einde van de 14e eeuw en had zeker een relatie met de waterburcht die er destijds stond. Het is sowieso interessant, want het geeft ons een beter beeld op het verleden en het leven zoals het daar toen was”, gaat de archeoloog verder.

Ook burgemeester Manu Claes vindt het een interessant gegeven: “We gaan die informatie zeker opnemen in onze erfgoedwandeling, waarvan we hopen dat die tegen volgende zomer klaar is. Naast een burcht hebben wij ook Ernest Claes in onze stad gehad en speelt De Witte een belangrijke rol op die wandeling.”