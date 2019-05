Raadsleden Claes en Wouters uit Scherpenheuvel mogen naar het Vlaams Parlement in Brussel Tom Van de Weyer

27 mei 2019

16u15 5 Scherpenheuvel-Zichem Twee gemeenteraadsleden uit Scherpenheuvel-Zichem zijn zondag verkozen in het Vlaams Parlement. Allessia Claes (N-VA) uit Schoonderbuken haalde 10.260 voorkeurstemmen in de provincie Vlaams-Brabant. Ook Suzy Wouters (Vlaams Belang) uit Zichem mag naar Brussel, met 8.530 voorkeurstemmen. De dames blijven daarnaast gemeenteraadslid in de basiliekstad.

“Mijn zetel heeft aan een zijden draadje gehangen. Pas in de loop van de nacht was ik zeker”, zegt Claes (37), die op de zesde plaatst stond van de N-VA-lijst. Claes is fractievoorzitter van N-VA in Scherpenheuvel en behoudt die functie. Haar job als adviseur op het kabinet van minister Ben Weyts ruilt ze in voor de Vlaamse parlementszetel. “Mobiliteit en verkeersveiligheid in het Hageland worden mijn aandachtspunten. Specifiek voor mijn gemeente zal ik toerisme en erfgoed onder de aandacht brengen in Brussel. Suzy zal ik daar regelmatig tegenkomen.”

Wouters (50) stond op de tweede plaats van de kieslijst van Vlaams Belang. “Ik wist dat mijn partij sterker zou worden, maar zulke winst heeft me toch verrast. In Brussel wil ik me inzetten voor de gezondheidszorg, waar ik de noden al twintig jaar ken. Om dit met volle overgave te doen moet ik mijn baan als logistiek assistent in Gasthuisberg wellicht opgeven. Mijn kiezers in Scherpenheuvel-Zichem zal ik niet teleurstellen en daarom blijf ik ook gemeenteraadslid. Ik heb een goede band met collega Allessia. Ze heeft haar zetel dik verdiend.”