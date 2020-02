Provincie en stad investeren samen in maatregelen om erosie tegen te gaan DDH

27 februari 2020

09u53 0 Scherpenheuvel-Zichem Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem moeten voortaan minder last hebben van overstromingen. De stad en de provincie Vlaams-Brabant voerden werken uit om erosie tegen te gaan aan het knelpunt ter hoogte van Groenhoef.

Voordien kampten heel wat bewoners in de Oude Tiense Baan en Groenhof met water- en modderoverlast maar die perikelen zouden nu van de baan moeten zijn. “Deze problemen waren te wijten aan afstromend water en modder van hoger gelegen en hellende akkerpercelen”, legt schepen voor landbouw Lieve Renders uit . “Om hieraan te verhelpen werden nu twee houthakseldammen aangelegd, eentje van 91 meter en een andere van 89 meter. Aansluitend werd een geleidende aarden dam aangebracht”.

De totale kostprijs bedraagt net geen 20.000 euro maar de provincie Vlaams-Brabant betaalt het grootste deel van de kosten. “We investeren 17.852 euro in deze werken om de water- en modderlast aan de Groenhoef in Scherpenheuvel-Zichem te bestrijden. Door de houthakseldammen en de geleidende dam wordt het afstromend water vertraagd en bezinkt het sediment voor de houthakseldammen”, gaat gedeputeerde voor waterlopen Bart Nevens verder.

Daarmee zijn de werken niet afgerond want er komen ook nog brede grasstroken die een bijkomende buffer zullen vormen voor het water en de modderstromen. “Uiteraard is er voor water een totaalaanpak vereist. Ook de landbouwer moet hiermee rekening houden bij het bewerken van zijn of haar percelen”, besluit Nevens.

Eerder investeerde Scherpenheuvel-Diest al in de plaatsing van een houthakseldam langs de Reynersveldweg en een dam van strobalen langs de Kwalijkstraat. Binnenkort starten ook de werken voor de aanleg van een erosiepoel langs de Kwalijkstraat en ook hier ondersteunt de provinciale erosiecoördinator de stad en financiert de provincie Vlaams-Brabant een deel van de werken.