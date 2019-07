Pretpark van lucht lokt 1.200 springlustigen naar het stille Schoonderbuken Tom Van de Weyer

14 juli 2019

15u09 0

Het grootste springkasteel van België, misschien wel van de wereld, hield dit weekend Schoonderbuken in haar greep. Zelden heeft zo veel lucht (een voetbalveld groot en vijf meter hoog) zo veel volksvermaak gebracht voor jong en oud. “Het terrein lijkt wel Klein-Werchter”, zegt een glunderende Jo Staels, van de organiserende KWB. “Vrijdag hadden we 300 bezoekers, zaterdag 464 en zondag maar liefst 500.”

Terwijl de kinderen dolle salto’s maakten en zich helemaal verloren in de kamers van het kasteel, vleiden de ouders zich gemoedelijk rond de attractie neer. “Voor onze kinderen is dit een leuke afterparty, want wij komen net van een tweedaagse in het Duitse Europa-Park”, zegt de familie Lemmens uit Zichem. “Daar hadden we enorme attracties, maar niet eens een springkasteel. Het is een aangename verrassing dat we in onze eigen gemeente zulk spektakel mogen beleven.”

Eigenlijk mochten volwassenen het kasteel niet betreden, maar sommige ouders konden het niet nalaten te gaan kijken hoe hun kroost het deed daarbinnen. De EHBO-post en stewards waren het hele weekend attent aanwezig. Eén kind liep een kwetsuur op aan de pols en moest naar het ziekenhuis. De organisatie verliep rimpelloos. De foodtrucks aan de rand van het terrein deden goede zaken.

“De bedoeling van dit initiatief was om meer jongere mensen naar Schoonderbuken te krijgen. We overwegen om het grootste springkasteel volgend jaar te laten terugkomen”, zegt Staels. “Intussen bereiden we onze Bezembinderstocht met Halloween voor. Het wordt de 20ste jaargang en dit keer bezorgen we jullie niet alleen ijskoude rillingen, maar het belooft er ook warm aan toe te gaan.”