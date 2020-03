Politieke vluchtelingen krijgen kinderopvang DDH

04 maart 2020

17u15 0 Scherpenheuvel-Zichem In de kinderopvang “Peeterskasteel” gaat een unieke samenwerking van start tussen “Ferm Kinderopvang” en het opvangcentrum voor asielzoekers van Caritas International. Hajar Sedouk zal als enthousiaste onthaalouder er kinderen opvangen van bewoners uit het opvangcentrum.

De bewoners van het opvangcentrum die een opleiding volgen, werken of een dagbesteding buitenshuis hebben, vinden zo een oplossing voor hun jonge kinderen. “In Scherpenheuvel worden vooral asielzoekers opgevangen die kwetsbaar zijn zoals alleenstaande moeders, personen met een fysieke beperking of mensen die psychisch lijden. Omwille van bereikbaarheidsproblemen en plaatsgebrek in bestaande structuren kunnen zij nu moeilijk of niet terecht in andere opvanglocaties”, legt verantwoordelijke Veerle Vanwelden uit.

Bedoeling van het centrum is het de asielzoekers net makkelijker te maken want die hebben vaak activiteiten waar ze hun kinderen niet meteen op sleeptouw kunnen nemen. “Zij moeten Nederlands leren en hebben veel verplichtingen. Dan is het handig om een kinderopvang te hebben”, gaat Vanwelden verder.

De opstart van het centrum komt er ook uit pure noodzaak want naar eigen zeggen is er in de buurt niet voldoende kinderopvang. “Sinds de start van het opvangcentrum was er onvoldoende plaats voor onze jongste begunstigden bij onthaalmoeders in de buurt. Voornamelijk alleenstaande mama’s konden hierdoor niet starten met Nederlandse les of een inburgeringstraject. We zijn dan ook bijzonder blij dat we dankzij deze samenwerking een antwoord kunnen bieden op hun vraag.”, zegt adjunct-coördinator van het opvangcentrum Fien Vanhees. In het centrum is plaats voor 8 kinderen.