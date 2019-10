Politie vat twee bestuurders onder invloed van drugs Kristien Bollen

20 oktober 2019

Op de Veststraat in Scherpenheuvel-Zichem werd vrijdagnamiddag rond 16 uur een 44-jarige man uit Aarschot uit het verkeer gehaald Hij legde een positieve speekseltest (drugs) af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Op de Westelsebaan in Scherpenheuvel-Zichem testte vrijdagavond rond 20 uur een 35-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem positief op het gebruik van drugs. Hij stond bovendien geseind en was in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs.