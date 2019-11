Politie vat bestuurder onder invloed van drugs en zonder rijbewijs Kristien Bollen

07 november 2019

Een interventieploeg merkte dinsdagnamiddag rond 15 uur op de Dijk in Testelt een voertuig op dat over de rijbaan zwalpte. Ze konden dit tot stilstand brengen in de Mouthorensteenweg in Aarschot. De bestuurder, een 31-jarige man uit Aarschot, legde een positieve speekseltest (drugs) af. Verder bleek dat de bestuurder reed hoewel zijn rijbewijs reeds ingetrokken was. Na contact met het parket werd het voertuig voor onbepaalde tijd geïmmobiliseerd.